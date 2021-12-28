Кива на телеканале "РоSSия 1" выступил за слияние Украины с РФ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна быть частью единого союзного государства с Россией , и РФ через восемь лет пришла забрать ее.

Такое заявление Кива заявил в эфире роSSийского пропагандистского политического ток-шоу на телеканале "РоSSия 1".

"Сегодня, через 10 лет, РоSSия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, как я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это замечательная политическая игра, заслуживающая уважения ...Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", – сказал нардеп Кива.

Пропагандистка Кремля Ольга Скабеева решила уточнить, не переехал ли Кива в РоSSию.

На что нардеп уточнил, что говорит не о РоSSии, а о славянских народах, "которые должны объединиться и противостоять Западу".

"Сегодня Украина действительно колонизирована. И сегодня действия Украины - это только действия колонизаторов, использующих ее как затравку, как расходный материал, как ресурс. И сегодня РоSSия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", - резюмировал Кива.

Напомним, в ноябре глава МВД Денис Монастырский лишил нардепа Кивы права на наградное оружие за "недостойное поведение". Сданные нардепом пистолеты передали бойцам, защищающим Украину.

15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка. Кива объяснил, что так он празднует гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. После этого против Кивы было возбуждено уголовное дело за стрельбу из автомата.

После того, как глава МВД издал приказ о лишении Кивы наградного оружия, нардеп заявил, что его лишили звания кандидата наук.

Минобразования уточнило, что не лишало Киву степени кандидата наук, потому что и не присуждало ее.