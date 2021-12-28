На фасаде Тернопольского облсовета вывесили гигантский портрет Степана Бандеры

В декабре расположенный напротив памятник лидеру ОУН дважды оскверняли вандалы.

Огромный баннер с портретом руководителя Организации украинских националистов Степана Бандери разместили на административном здании Тернопольского областного совета.

Такое распоряжение выдал глава облсовета представитель ВО "Свобода" Михаил Головко.

"Убежден, что именно на таких личностях, как Степан Бандера, должны расти наши дети!", - заявил Головко.

Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

Глава облсовета добавил, что баннер разместили для привлечения внимания населения Тернопольской области к празднованию Дня рождения Проводника и Героя Украины.

"1 января мы будем отмечать 113-ю годовщину со Дня рождения Степана Бандеры. В этот день в 16:30 в Тернополе начнется традиционное факельное шествие. Сбор у стадиона им. Г. Шухевича", - добавил политик.

Напомним, в конце прошлой недели в Тернополе памятник Бандере, расположенный в парке напротив админздания облсовета и ОГА, был взят под круглосуточную охрану.

21 декабря в памятник Бандере бросили яйцом. Неделей раньше его облили красной краской. Вандалов установили. Ими оказались двое 21-летних жителей Житомирской области.

Памятник Бандере в Тернополе установили в 2008 году в канун 100-летия со дня рождения проводника ОУН.

Степан Бандера родился в 1909 году в селе Старый Угринов (ныне – Калушский район Ивано-Франковской области) в семье местного священника. В 1940 году он возглавил Организацию украинских националистов. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским 15 октября 1959 года.

Третий президент Виктор Ющенко в последний год своей каденции подписал указ о присвоении Бандере звания Героя Украины. Через несколько месяцев при Викторе Януковиче Донецкий окружной административный суд признал этот указ незаконным и упразднил.

Действующий президент Владимир Зеленский уходит от прямого ответа на вопрос об отношении к личности Степана Бандеры.

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