Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о передаче Феодосийского и Керченского морских портов в федеральную собственность РоSSии.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

"Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатного количества, трудового коллектива и так далее", - цитирует Аксенова издание "Крыминформ".

После роSSийской оккупации Крыма в 2014 году на территории полуострова было создано унитарное предприятие "Крымские морские порты" на базе портов Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялты, ранее являвшихся украинскими госпредприятиями.

В ответ Украина закрыла порты на территории Крыма и Севастополя для международного судоходства. Они также подверглись международному санкционному режиму, поэтому их работа сильно ограничена.

В конце декабря 2021 года Аксенов заявил, что в следующем году РоSSия планирует увеличить перевалку в крымских портах за счет увеличения товарооборота с Сирией, признавшей Крым роSSийским, и развития морского сообщения с Дальним Востоком.