САП возбудила дело на депутата Клочко из "Слуги народа"

Мать депутата за время его работы в Раде купила две квартиры, дом и "теслу".

САП возбудила дело на депутата Клочко из "Слуги народа"
Фото: facebook.com/andrey.klochko.92

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении депутата Андрея Клочко из "Слуги народа" по статье о незаконном обогащении.

Об этом сообщило издание Bihus.info, которое в сентябре опубликовало расследование о депутате.

Журналисты установили, что 70-летняя мать Андрея Клочко за время его работы в Верховной Раде стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля "Тесла". Рыночная стоимость этого имущества оценивается примерно в 14,5 млн. грн.

Клочко отрицал свое участие в финансировании маминого имущества. По его словам, с недвижимостью ей помогла сестра, которая "является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании".

После выхода сюжета юристы Bihus.Info обратились в Офис генерального прокурора с заявлением о возможном незаконном обогащении народного депутата. На этом основании САП зарегистрировала уголовное производство по ст. 368-5 УК Украины.

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