Заместитель Кличко заявил об обнаружении случаев омикрона в Киеве
Этот штамм распространяется быстрее дельты и инфицирует больше людей.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве уже зафиксировали не один случай нового омикрон-варианта коронавируса.
Об этом сообщается в фейсбуке чиновника.
"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - заявил он.
Поворозник призвал киевлян соблюдать масочный режим, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками и оставаться дома в случае болезни.
По данным КГГА, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 475 новых случаев коронавируса и 13 смертей вследствие COVID-19.
Напомним, что новый штамм омикрон уже стал доминантным во многих странах: ЮАР, Великобритании, Дании, Ирландии, Финляндии, Португалии и т.д. В общей сложности омикрон обнаружили уже более чем в ста странах мира.
Первый случай омикрона в Украине был обнаружен 18 декабря. Человек, который привез вирус из-за границы, уже выздоровел.
В связи с тем, что омикрон распространяется гораздо быстрее дельты и инфицирует больше людей, даже при более легком течении болезни он может привести к высокой нагрузке на больницы.