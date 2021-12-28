РоSSия не верит, что ее могут отключить от SWIFT

"Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы".

РоSSия не верит, что ее могут отключить от SWIFT
Фото: asiaplustj.info

Министерство иностранных дел РоSSии не видит перспективы отключения страны от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский агентству "РИА Новости".

По его словам, SWIFT – международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, поэтому ему "совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы".

"Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю - никаких реальных перспектив отключения РоSSии от SWIFT нет", - сказал он.

"Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой. Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнерами, чтобы снижать долю доллара в международных расчетах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах" , – добавил дипломат.

Напомним, что в 2015 году США и Европа решили не отключать РоSSию от SWIFT, потому что это могло слишком сильно повлиять на их собственные экономики.

В 2021 году РоSSия снова начала наращивать силы возле границ с Украиной. Новое вторжение может начаться в первые недели 2022 года, по оценке западных разведок. В этой связи Запад начал разрабатывать жесткие санкции против РоSSии, которые могли бы ее сдержать от нападения на Украину. По словам Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, среди них рассматривается и отключение РоSSии от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

В то же время, агентство Bloomberg писало, что в США опасаются, что такой шаг станет слишком сильным ударом по обычным россиянам. Поэтому возможной альтернативой, рассматриваемой американцами и их союзниками в Евросоюзе, могут стать ограничения конвертации рублей в доллары, евро и фунты.

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