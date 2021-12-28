Стефанчук не получал документы о подозрении Порошенко, - Геращенко

Документы должны поступить в течение 24 часов.

Стефанчук не получал документы о подозрении Порошенко, - Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал предусмотренные законом документы о подозрении экс-президенту, лидеру партии «Европейская Солидарность» Петру Порошенко. Об этом сообщила сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко.

«Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы «орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады Украины», – напомнила Ирина Геращенко о нормах законодательства.

Она отметила, что на прошлой неделе депутаты "ЕС" направили спикеру парламента письмо с просьбой предоставить соответствующие копии сообщений относительно Петра Порошенко. Но официальные сообщения, по словам Геращенко, спикер не видел/не получал.

«Очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу. Мы все фиксируем», – резюмировала Ирина Геращенко.

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