Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать обвинительный акт против эксперта УкрГИАП, заключение которой способствовало отчуждению из государственной собственности части нефтепродуктовода "Самара - Западное направление". Дело передали в один из районных судов в Каменском.

Об этом сообщается в решении апелляционной палаты ВАКС от 22 декабря.

Антикоррупционный суд решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, потому что преступление, инкриминируемое обвиняемой Ольге Коноплиной хоть и является коррупционным, но не соответствует условиям подсудности ВАКС.

В этой связи обвинительный акт решили передать в Баглийский районный суд Каменского, потому что ГП "УкрГИАП" расположено именно в этом месте.

О подозрении эксперту сообщили в феврале этого года. Расследование других эпизодов этого дела продолжается.

Напомним, что НАБУ с 2017 года расследует факты передачи права собственности на украинскую часть трубы "Самара – Западное направление" роSSийским компаниям и компаниям, которые могут быть связаны с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Эта труба была построена во времена Советского Союза и после обретения независимости Украиной должна была перейти в государственную собственность на основании правопреемственности.

Однако "дочка" роSSийского АК "Транснефтепродукт" не отдала украинскую часть трубы. В 2011 году Ровенский хозяйственный суд признал право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода за Украиной, а апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Однако уже в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. В 2017 году этот же суд принял решение, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", и признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" за ООО "Прикарпатзападтранс".

Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не имеют отношения к трубопроводу.

Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля. При предыдущих владельцах в 2017-2019 годах были уничтожены почти 400 километров нефтепродуктопровода.