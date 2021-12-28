ГБР начало расследование в отношении экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили

Оно ведется по фактам возможного служебного подлога и превышения полномочий.

Государственное бюро расследований начало досудебное следствие в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который грубо общался с правоохранителями.

Оно начато 20 декабря по факту возможного служебного подлога и превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Разумков в Facebook.

"Также Офис генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу", – написал он.

Фото: Facebook Дмитрий Разумков

Фото: Facebook Дмитро Разумков

Напомним, Александр Гогилашвили получил известность после обнародования видео его ссоры с правоохранителями на блокпосту.

10 декабря 2020 года на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное несоблюдение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет…".

После огласки скандала СМИ сообщили, что у Гогилашвили есть действующий роSSийский паспорт, выданный в 2003 году. Также у него есть личный налоговый номер РФ . Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в РоSSии. В частности, был помощником депутата Госдумы, "единоросса" Николая Валуева.

После этого Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Со своей стороны Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

После первого видео с Гогилашвили появилось еще одно, записанное в ноябре. На нем он назвал тупым патрульного в Киеве , который не узнал его в лицо.

13 декабря правительство уволило заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

16 декабря журналисты обнародовали расследование, в котором говорится, что семья Гогилашвили живет в одном имении с главным украинским разведчиком.