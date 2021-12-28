Санду: Молдова пока не планирует вступать в НАТО
"Такой инициативы сейчас нет. Мы выступаем за мир".
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что у страны нет планов вступления в НАТО.
Об этом она сообщила в эфире телеканала PRO TV.
Отвечая на вопрос ведущей, планирует ли Молдова в перспективе вступить в Североатлантический альянс, Санду сказала, что Молдова - нейтральное государство и будет оставаться таким и в дальнейшем.
"Согласно Конституции страны, мы - нейтральное государство. Такой инициативы [по вступлению в НАТО] сейчас нет. Мы ни для кого не представляем военной угрозы. Мы выступаем за мир", - цитирует президента издание NewsMaker.
При этом она подчеркнула, что страна будет продолжать курс на вступление в Евросоюз, но надеется на конструктивные отношения с Россией.
"Как я говорила и раньше, мы уважаем выбор других стран и ожидаем, что и другие страны будут уважать наш выбор. И то, что мы будем углублять и дальше укреплять отношения с ЕС, не значит, что мы не сможем вести конструктивный и прагматичный диалог с Россией. И среди стран ЕС есть государства, которые поддерживают хорошие отношения с РФ", - сказала Санду.
Напомним, 15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых "гарантиях безопасности", предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины, Грузии или других постсоветских государств.
Переговоры на этот счет начнутся в январе. США выразили готовность к диалогу с РФ, но исключили возможность того, что РоSSия может решать, кого принимать или не принимать в НАТО.