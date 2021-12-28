Начальник Ивано-Франковской таможни получил подозрение

Следователи Государственного бюро расследований в пятницу, 24 декабря, сообщили подозрение начальнику Ивано-Франковской таможни. Ему инкриминируют вымогательство ежемесячных взяток у компании-экспортера (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте ГБР и Офиса генерального прокурора.

Схему по требованию взяток на Ивано-Франковской таможне разоблачили 21 декабря. Выяснилось, что таможенники принимали деньги в обмен на отказ от создания искусственных препятствий во время таможенного оформления.

Следователи задокументировали, как один из пострадавших предпринимателей через посредников передал таможенникам плату в размере 5,6 тыс. долларов. Во время передачи следующего транша в размере 2,4 тыс. долларов был задержан один из посредников.

Через несколько дней следователи ГБР сообщили подозрение руководителю таможни и еще одному посреднику.

При этом начальник таможни Святослав Пересунько в комментарии местным СМИ говорил, что "факт получения мной взятки не зафиксирован, поскольку этого не было и не могло быть".

По его словам, это дело является "заказным преследованием", которое может быть связано с профессиональной деятельностью.

Меру пресечения начальнику таможни пока не избрали.