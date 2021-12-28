США совместно с Украиной ведут обсуждения по освобождению заключенных Кремля, - Маркарова

Этот вопрос президент Зеленский поднимает на всех встречах.

Соединенные Штаты Америки совместно с Украиной ведут переговоры по освобождению украинских узников Кремля.

Об этом в интервью LB.ua рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отметила, что вопрос освобождения пленных украинцев президент Владимир Зеленский лично обсуждал с Джо Байденом и просил его оказать влияние на Владимира Путина.

"Этот вопрос для президента Зеленского чрезвычайно важен, это вопрос, который поднимается одним из самых первых на всех встречах, которые проводит глава государства. И во время первого визита в Соединенные Штаты, в Вашингтон, и во время второй поездки, на Генеральную ассамблею ООН , у президента Зеленского было много двусторонних переговоров, где он везде просил посодействовать освобождению наших людей", - рассказала Маркарова.

Она заверила, что американская сторона восприняла эту информацию и сейчас по ней работает – проходят совместные обсуждения, уточняются определенные моменты и т.д.

"Для него (Байдена, - ред.) эта просьба нашего президента посодействовать освобождению украинских заключенных была не пустым звуком. Это нашло отклик", - отметила посол.

Напомним, в сентябре Зеленский и Байден договорились, что США с Украиной будут добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на территории оккупированных районов Донбасса и Крыма. Зеленский также передал генсеку ООН список пленных украинцев.