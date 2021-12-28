В РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежом

Во время учений минобороны РФ - Танк Т-72Б3 в обороне. Учение в Краснодарском крае.

Вице-спикер Совета Федерации РоSSии Константин Косачев заявил, что РФ не намерена начинать военную операцию против Украины, но "вправе оперативно использовать вооруженные силы для защиты граждан РоSSии за рубежом в случае нападения на них".

Такое заявление Косачева цитирует "Интерфакс".

Представитель страны-агрессора продолжил риторику по поводу "провокаторов внутри Украины".

"Никаким образом не предрекаю развития событий, просто напоминаю этим провокаторам, что после того, как произошла трагедия Цхинвали в ноябре 2009 в РоSSии были внесены серьезные изменения в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за границей", – заявил он.

Напомним, РоSSия, несмотря на накопления войск на границах, опровергает намерения вторжения в Украину и обвиняет НАТО в плохом влиянии. Кроме того, Кремль прямо заявил, что требует юридических гарантий того, что НАТО "не расширится на восток", то есть не сделает Украину частью Альянса. Путин назвал это "красными линиями" для РоSSии.

Байден в ответ на это сказал, что никаких "красных линий" он не принимает.