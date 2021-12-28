Кулеба назвал действия РоSSии "стратегией безумца"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал действия РоSSии и ее требования остановить расширение НАТО на восток проявлением "стратегии безумца".

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"У дипломатии есть такой термин - madman strategy, стратегия безумца. То есть демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готов на что-либо, непредсказуемый, и поэтому к тебе нужно подходить с особой уступчивостью и кротостью. Карибский кризис зародился именно из такой стратегии Хрущева, и мы знаем, чем она закончилась", – сказал он.

Министр предполагает, что РоSSия может даже не иметь какого-либо конкретного плана.

"Хаотичные действия: а давайте попробуем это, а увидим, что получится. У них все равно репутация "плохих парней", терять им в этом плане особо нечего. Единственная репутация, за которую они сильно волнуются – это репутация стабильного поставщика энергоресурсов в Европейский союз. А во всем остальном они вполне могут действовать оппортунистически. Это такое тестирование, провоцирование Запада, это их игра", - сказал он.

Кулеба не верит, что США и НАТО согласятся с требованием РоSSии остановить расширение на восток. При этом он подчеркнул, что уровень угрозы для Украины со стороны РФ действительно высок.

"В декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, уровень угрозы, существовавший со стороны РоSSии, был ниже. Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился. Теперь за последний месяц – уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. "Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны РоSSии", - сказал Кулеба.

По его словам, месяц назад этот риск был "в двух миллиметрах от красной черты", а сейчас – "в одном миллиметре".

"Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли. То есть дипломатия работает, она сейчас не откатывает "температуру" в норму, но она сдерживает ее рост", - заявил министр.

Напомним, что переговоры между Россией и США и НАТО начнутся в первой половине января 2022 года. Они будут проходить тремя треками: двусторонняя встреча США и РоSSии запланирована на 10 января, заседание Совета РоSSия – НАТО должно состояться 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ – 13 января.

15 декабря Министерство иностранных дел РоSSии передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.