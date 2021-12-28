США проще присоединиться к новым форматам переговоров по Донбассу, - Маркарова

"Мы стараемся найти максимальный конструктив".

США проще присоединиться к новым форматам переговоров по Донбассу, - Маркарова
Фото: Макс Требухов

Соединенные Штаты Америки уже фактически стали активным участником переговоров с РоSSийской Федерацией по урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако США проще приобщиться к новому формату таких переговоров, чем к "нормандскому".

Об этом в интервью LB.ua рассказала посол США Оксана Маркарова.

"Мы с вами встречались перед моим отъездом в США и уже тогда говорили о том, что было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты присоединились к переговорному процессу с Россией. Это уже реальность: американцы фактически стали активным участником переговорного процесса – состоялись две встречи Байдена с Путиным, был визит в РоSSию помощника Госсекретаря Карен Донфрид, а до этого – на фоне роSSийской эскалации – приезд в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Мы приветствуем эти инициативы", - отметила посол.

Маркарова также объяснила, что с дипломатической точки зрения приобщиться к уже существующему формату переговоров – сложно.

"Проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы. Мы будем приветствовать любое вовлечение США в процесс мирного урегулирования. Недавно заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США готовы присоединяться к переговорам; главный критерий – чтобы их участие было эффективным. Сейчас мы обсуждаем все потенциальные возможности – от многосторонних до трехсторонних переговоров", - отметила посол.

Маркарова также добавила, что вопрос трехсторонних встреч (США, РФ, Украина – ред.) – это вопрос не к украинской стороне, а – к президенту РФ.

"В то же время президент Зеленский очень четко заявил о том, что он готов к переговорам с Путиным", – напомнила посол.

На вопрос о том, если американцы присоединятся к переговорам, какое это окажет влияние на эффективность "нормандского формата" и "Минска", Маркарова ответила, что в настоящее время США пытаются "найти максимальный конструктив" во всех форматах.

"После того, когда Соединенные Штаты присоединятся – видите, я здесь даже не произношу слова “если”, – мы увидим, как это повлияет на другие форматы переговоров. Даже сейчас у нас несколько площадок существуют параллельно, и это никому не мешает. Мы пытаемся во всех форматах найти максимальный конструктив и эффективно, хотя бы на несколько шагов, продвинуться вперед", - отметила посол.

Напомним, "нормандская четверка" состоит из Украины, Франции, Германии и РоSSии, ее цель – прекратить войну на Донбассе.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден, как новый президент США, мог бы усилить украинскую позицию в переговорах в "нормандском формате". Собственно, разговоры о присоединении США к "нормандскому формату" ведутся уже давно. В частности, о готовности присоединиться к ним заявил и предыдущий президент США Дональд Трамп. Говорил об этом и бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

В Кремле идею участия США в "нормандском формате" постоянно отвергали. Однако в этом году в МИД РоSSии допустили подключение США к таким переговорам.

15 декабря 2021 года в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Зеленского с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на Донбассе и призвали РоSSию возобновить конструктивную работу в "нормандском формате".

Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что власть до конца первого квартала 2022 года хочет выйти на новый формат мирного урегулирования на Донбассе.

В настоящее время переговоры между Россией и США по Украине запланированы на 10 января. Они пройдут в рамках платформы Стратегического диалога по безопасности, а через несколько дней будет встреча РоSSия-НАТО и заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Блок рекламы


Похожие новости
США совместно с Украиной ведут обсуждения по освобождению заключенных Кремля, - МаркароваСША совместно с Украиной ведут обсуждения по освобождению заключенных Кремля, - Маркарова
США не готовы поступаться суверенитетом Украины, - МаркароваСША не готовы поступаться суверенитетом Украины, - Маркарова
Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSииКулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSии
ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" ДонбассуЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" Донбассу
Арахамия: Украина рассчитывает до апреля выйти на новый формат переговоров с РоSSиейАрахамия: Украина рассчитывает до апреля выйти на новый формат переговоров с РоSSией
Новым президентом Чили стал бывший лидер студентов БоричНовым президентом Чили стал бывший лидер студентов Борич
Закон об упрощенном налогообложении резидентов "Дия Сити" подписал президентЗакон об упрощенном налогообложении резидентов "Дия Сити" подписал президент
Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с РоSSиейЗеленский: Украина готова к любому формату переговоров с РоSSией
Рада одобрила упрощенное получение гражданства иностранцами, защищавшими УкраинуРада одобрила упрощенное получение гражданства иностранцами, защищавшими Украину
Власть подавляет прогрессивные и инновационные силы новыми налогами, - РудыкВласть подавляет прогрессивные и инновационные силы новыми налогами, - Рудык
Последние новости
Подгружаем последние новости