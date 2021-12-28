США проще присоединиться к новым форматам переговоров по Донбассу, - Маркарова
"Мы стараемся найти максимальный конструктив".
Соединенные Штаты Америки уже фактически стали активным участником переговоров с РоSSийской Федерацией по урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако США проще приобщиться к новому формату таких переговоров, чем к "нормандскому".
Об этом в интервью LB.ua рассказала посол США Оксана Маркарова.
"Мы с вами встречались перед моим отъездом в США и уже тогда говорили о том, что было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты присоединились к переговорному процессу с Россией. Это уже реальность: американцы фактически стали активным участником переговорного процесса – состоялись две встречи Байдена с Путиным, был визит в РоSSию помощника Госсекретаря Карен Донфрид, а до этого – на фоне роSSийской эскалации – приезд в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Мы приветствуем эти инициативы", - отметила посол.
Маркарова также объяснила, что с дипломатической точки зрения приобщиться к уже существующему формату переговоров – сложно.
"Проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы. Мы будем приветствовать любое вовлечение США в процесс мирного урегулирования. Недавно заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США готовы присоединяться к переговорам; главный критерий – чтобы их участие было эффективным. Сейчас мы обсуждаем все потенциальные возможности – от многосторонних до трехсторонних переговоров", - отметила посол.
Маркарова также добавила, что вопрос трехсторонних встреч (США, РФ, Украина – ред.) – это вопрос не к украинской стороне, а – к президенту РФ.
"В то же время президент Зеленский очень четко заявил о том, что он готов к переговорам с Путиным", – напомнила посол.
На вопрос о том, если американцы присоединятся к переговорам, какое это окажет влияние на эффективность "нормандского формата" и "Минска", Маркарова ответила, что в настоящее время США пытаются "найти максимальный конструктив" во всех форматах.
"После того, когда Соединенные Штаты присоединятся – видите, я здесь даже не произношу слова “если”, – мы увидим, как это повлияет на другие форматы переговоров. Даже сейчас у нас несколько площадок существуют параллельно, и это никому не мешает. Мы пытаемся во всех форматах найти максимальный конструктив и эффективно, хотя бы на несколько шагов, продвинуться вперед", - отметила посол.
Напомним, "нормандская четверка" состоит из Украины, Франции, Германии и РоSSии, ее цель – прекратить войну на Донбассе.
В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден, как новый президент США, мог бы усилить украинскую позицию в переговорах в "нормандском формате". Собственно, разговоры о присоединении США к "нормандскому формату" ведутся уже давно. В частности, о готовности присоединиться к ним заявил и предыдущий президент США Дональд Трамп. Говорил об этом и бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
В Кремле идею участия США в "нормандском формате" постоянно отвергали. Однако в этом году в МИД РоSSии допустили подключение США к таким переговорам.
15 декабря 2021 года в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Зеленского с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на Донбассе и призвали РоSSию возобновить конструктивную работу в "нормандском формате".
Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что власть до конца первого квартала 2022 года хочет выйти на новый формат мирного урегулирования на Донбассе.
В настоящее время переговоры между Россией и США по Украине запланированы на 10 января. Они пройдут в рамках платформы Стратегического диалога по безопасности, а через несколько дней будет встреча РоSSия-НАТО и заседание Постоянного совета ОБСЕ.