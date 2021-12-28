США проще присоединиться к новым форматам переговоров по Донбассу, - Маркарова

Соединенные Штаты Америки уже фактически стали активным участником переговоров с РоSSийской Федерацией по урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако США проще приобщиться к новому формату таких переговоров, чем к "нормандскому".

Об этом в интервью LB.ua рассказала посол США Оксана Маркарова.

"Мы с вами встречались перед моим отъездом в США и уже тогда говорили о том, что было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты присоединились к переговорному процессу с Россией . Это уже реальность: американцы фактически стали активным участником переговорного процесса – состоялись две встречи Байдена с Путиным, был визит в РоSSию помощника Госсекретаря Карен Донфрид, а до этого – на фоне роSSийской эскалации – приезд в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Мы приветствуем эти инициативы", - отметила посол.

Маркарова также объяснила, что с дипломатической точки зрения приобщиться к уже существующему формату переговоров – сложно.

"Проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы. Мы будем приветствовать любое вовлечение США в процесс мирного урегулирования. Недавно заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США готовы присоединяться к переговорам; главный критерий – чтобы их участие было эффективным. Сейчас мы обсуждаем все потенциальные возможности – от многосторонних до трехсторонних переговоров", - отметила посол.

Маркарова также добавила, что вопрос трехсторонних встреч (США, РФ , Украина – ред.) – это вопрос не к украинской стороне, а – к президенту РФ .

"В то же время президент Зеленский очень четко заявил о том, что он готов к переговорам с Путиным", – напомнила посол.

На вопрос о том, если американцы присоединятся к переговорам, какое это окажет влияние на эффективность "нормандского формата" и "Минска", Маркарова ответила, что в настоящее время США пытаются "найти максимальный конструктив" во всех форматах.

"После того, когда Соединенные Штаты присоединятся – видите, я здесь даже не произношу слова “если”, – мы увидим, как это повлияет на другие форматы переговоров. Даже сейчас у нас несколько площадок существуют параллельно, и это никому не мешает. Мы пытаемся во всех форматах найти максимальный конструктив и эффективно, хотя бы на несколько шагов, продвинуться вперед", - отметила посол.

Напомним, "нормандская четверка" состоит из Украины, Франции, Германии и РоSSии, ее цель – прекратить войну на Донбассе.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден, как новый президент США , мог бы усилить украинскую позицию в переговорах в "нормандском формате". Собственно, разговоры о присоединении США к "нормандскому формату" ведутся уже давно. В частности, о готовности присоединиться к ним заявил и предыдущий президент США Дональд Трамп. Говорил об этом и бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

В Кремле идею участия США в "нормандском формате" постоянно отвергали. Однако в этом году в МИД РоSSии допустили подключение США к таким переговорам.

15 декабря 2021 года в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Зеленского с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на Донбассе и призвали РоSSию возобновить конструктивную работу в "нормандском формате".

Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что власть до конца первого квартала 2022 года хочет выйти на новый формат мирного урегулирования на Донбассе.