Нардеп "Слуги народа" приобрел телевизионный канал

Народный депутат "Слуги народа" Алексей Ковалев приобрел "4 канал", принадлежавший экс-парламентарию Дмитрию Добродомову.

Об этом пишет УП со ссылкой на работников канала и данные в Едином государственном реестре юрлиц.

По словам собеседников издания среди работников канала, на корпоративе Ковалев им был представлен как новый владелец. Во время празднования он подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

В данных ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО" на сайте You Control значится, что учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Он внес в уставный фонд 4 363 511 грн.

Конечные бенефициары – Иван и Наталья Ковалевы – возможно, родители депутата, поскольку они зарегистрированы по тому же адресу, что и он.

Ковалев Алексей Иванович был избран по 186 округу в Херсонской области. Глава подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике. В декабре 2020 года попал в новости как депутат, который раздавал в своем округе местным жителям рыбу в пакетах.

4 канал на своем сайте публикует документы о структуре собственности. Согласно этим документам (по состоянию на февраль 2021), 50% принадлежали Добродомову, 50% – его сопартийнику по "Народному контролю" Андрею Мисику. Директором был Добродомов.

Это медиа было основано в 2014 году под названием RTI. После смены владельца в 2018 году его переименовали в 4 канал.