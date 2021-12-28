США не готовы поступаться суверенитетом Украины, - Маркарова

Сейчас Украина, США и Запад работают над вариантом "А", чтобы не пришлось переходить к варианту "Б".

Украина, США и Запад сейчас совместно работают над дипломатическим сдерживанием РоSSийской Федерации, которая продолжает стягивать войска к границам с Украиной. Однако Штаты понимают, что угроза украинскому суверенитету есть, и они не готовы им поступаться.

Об этом в интервью LB.ua рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сейчас мы все: Украина, США , Запад - работаем над вариантом "А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала она.

Маркарова подчеркнула, что Соединенные Штаты активно обращаются к РоSSии с тем, чтобы сфокусироваться на варианте "А", они стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют РоSSии, что есть другой путь.

"Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться", - отметила посол.

Она также добавила, что о каком-то условном "компромиссе" с Россией речь не идет.

"От наших американских партнеров мы ни разу не слышали слова "компромисс", когда речь шла о РоSSии и Украине. Также не было никаких разговоров с нами относительно того, чтобы уменьшить объем поддержки или количество учений. Как раз наоборот: Соединенные Штаты и Украина ищут дипломатическое решение проблемы, однако мы четко понимаем, кто в этой ситуации агрессор и чей суверенитет нужно защищать", - подчеркнула Маркарова.

Напомним, по данным Совета национальной безопасности и обороны, РоSSия сосредоточила 122 тысячи военных в 200-километровой зоне от границы с Украиной и 143,5 тыс. – в 400-километровой. На фоне стягивания своих войск и техники к границам Украины президент РФ Владимир Путин выдвинул блоку НАТО условие – не принимать новых членов из стран Восточной Европы. Фактически это - ультиматум не принимать в НАТО Украину, но сам Путин ультимативность отрицает. Представитель Путина Дмитрий Песков назвал распространение НАТО на страны бывшего СССР "вопросом жизни и смерти" для РоSSии.

15 декабря Министерство иностранных дел РФ передало в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.

США выразили готовность к диалогу с РФ , но исключили возможность того, что РоSSия может решать, кого брать или не брать в НАТО.