В прифронтовом Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за сокращения подачи воды

В Торецке Донецкой области 27 декабря объявили чрезвычайную ситуацию из-за сокращения подачи воды на 60% от запланированного.

26 ноября на водопроводе Горловка-Торецк прошли запланированные ремонтные работы. Авария была устранена, но объем воды не увеличился, сообщили на сайте пресс-службы Торецкой городской военно-гражданской администрации.

"Таким образом, вероятно, существует еще порыв в серой зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время. В связи с недостаточным объемом снабжения водой, с целью обеспечения водоснабжением населения общины прокачка воды по районам будет производиться: (...) 28.12. 21 с 18 часов – Центральная часть города, поселок Северный, г. Железное», – говорится в сообщении.

Население попросили не производить забор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, для устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1-1,5 суток.

Торецк – тридцатитысячный город на линии разграничения. В 4 км от него располагается оккупированная пророSSийскими боевиками Горловка.

Напомним, в ноябре прошлого года в Торецке также были проблемы с водоснабжением. 19 ноября из-за прорыва был остановлен водовод "Горловка-Торецк". Город Торецк с 30 тыс. жителей остался без воды. Последствия аварии были устранены только 23 ноября.