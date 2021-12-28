Оккупанты 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое военных

За прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутова роSSийские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс снарядов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм. В окрестностях Красногоровки и Травневого в Донецкой области вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области, близ населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате действий врага двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях в тяжелом состоянии.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра 28 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе.

Напомним, в течение воскресенья, 26 декабря, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем. В результате обстрелов был ранен украинский воин, он в тяжелом состоянии.