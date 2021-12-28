Резников призвал политиков не пиариться на терробороне

Министр обороны Алексей Резников призвал политиков не пиариться на формировании территориальной обороны Украины.

Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиару и передергиванию. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый - в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Руководители общин не возглавляют формирования Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - цитирует Резникова пресс-служба министерства.

Его заявление последовало после того, как Киевская городская государственная администрация заявила о создании в столице штаба территориальной обороны. По данным КГГА, систему территориальной обороны столицы должны развернуть в ближайшее время, а сейчас идет набор резервистов в бригаду.

Министерство обороны заявило, что несогласованные шаги и заявления, идущие вопреки положениям закона Украины "Об основах национального сопротивления", могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства.

"Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить - создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеохватывающей обороны в составе Вооруженных Сил Украины - это исключительная компетенция военных, их функция. На уровне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и т.д. Армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, предоставляет оружие, а городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы, должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы, и мы благодарны за поддержку, которая уже оказывается", – сказал Резников.

По его словам, в ближайшее время Минобороны намерено организовать обучение местных руководителей для недопущения ошибок и самовольных действий и будет строго требовать соблюдения законодательства.

Напомним, что в июле 2021 года Верховная Рада приняла президентский проект закона об основах национального сопротивления и в этой связи увеличила численность Вооруженных сил Украины.

Он регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации движения сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и подготовки граждан Украины.

В связи с формированием Сил территориальной обороны общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих – на 11 тысяч (до 215 тысяч).