Резников призвал политиков не пиариться на терробороне
"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные".
Министр обороны Алексей Резников призвал политиков не пиариться на формировании территориальной обороны Украины.
Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны. Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Здесь не место пиару и передергиванию. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый - в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Руководители общин не возглавляют формирования Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - цитирует Резникова пресс-служба министерства.
Его заявление последовало после того, как Киевская городская государственная администрация заявила о создании в столице штаба территориальной обороны. По данным КГГА, систему территориальной обороны столицы должны развернуть в ближайшее время, а сейчас идет набор резервистов в бригаду.
Министерство обороны заявило, что несогласованные шаги и заявления, идущие вопреки положениям закона Украины "Об основах национального сопротивления", могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства.
"Мы выходим на практическую стадию реализации положений этого фундаментального закона. И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить - создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеохватывающей обороны в составе Вооруженных Сил Украины - это исключительная компетенция военных, их функция. На уровне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и т.д. Армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, предоставляет оружие, а городские и сельские головы, в целом местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы, должны быть помещения, электричество, вода, тепло, чистые улицы, решены другие сопутствующие вопросы, и мы благодарны за поддержку, которая уже оказывается", – сказал Резников.
По его словам, в ближайшее время Минобороны намерено организовать обучение местных руководителей для недопущения ошибок и самовольных действий и будет строго требовать соблюдения законодательства.
Напомним, что в июле 2021 года Верховная Рада приняла президентский проект закона об основах национального сопротивления и в этой связи увеличила численность Вооруженных сил Украины.
Он регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации движения сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и подготовки граждан Украины.
В связи с формированием Сил территориальной обороны общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих – на 11 тысяч (до 215 тысяч).