Правозащитник Захаров считает неаргументированным подозрение Порошенко в госизмене

Правозащитник, советский диссидент, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что подозрение экс-президенту, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко является необоснованным и юридически ничтожным.

Как отмечает gazeta.ua, он проанализировал документ на предмет его соответствия законодательству Украины и ЕС , а также практике ЕСПЧ по подобным делам.

"Удивительно то, что 32-страничное подозрение о событиях 2014-2015 годов начинается с пространного рассказа о создании ООН в 1945 году. В подозрении уделяется три страницы текста учредительным документам ООН , которые не имеют никакого отношения к предмету уголовного производства. Последующие 13 страниц описывают историю роSSийской агрессии в Украине, цель и задачи "Л/ДНР", цитируется Конституция, нормативные акты, принятые в связи с вооруженной агрессией РоSSии. Более 50% текста в подозрении или не имеет никакого отношения к делу, или имеет опосредованное отношение, что уже вызывает сомнения в его обоснованности", - отмечает Захаров в своей статье "О ничтожности подозрения Порошенко".

"В подозрении, где 3 страницы посвящены уставным документам ООН и 13 страниц – истории роSSийской агрессии в Украине, целям и задачам "Л/ДНР", цитируются Конституция и нормативные акты, принятые в связи с вооруженной агрессией РоSSии, не посвящен ни один абзац обоснованию наличия прямого умысла на совершение государственной измены в действиях Порошенко", - отмечает Захаров.

Правозащитник отмечает: в подозрении не приведена никакая аргументация в пользу того, что целью Порошенко была государственная измена и содействие терроризму.

"Подозрение не может выглядеть обоснованно, когда "неизвестно" о большинстве деталей вроде бы совершенного преступления. Из-за такого количества неизвестного, это подозрение больше похоже на рассказ, чем на подозрение", - убежден директор ХПГ.

Захаров также отмечает, что дело против Порошенко имеет признаки политического преследования.

"Подводя итог, следствие, по нашему мнению, не обосновало подозрение на совершение государственной измены и содействие деятельности террористической организации, поскольку не привело никаких аргументов относительно наличия умысла Петра Порошенко на совершение этих действий", - резюмирует Захаров.