Правозащитник Захаров считает неаргументированным подозрение Порошенко в госизмене
По его мнению, дело против Порошенко имеет признаки политического преследования.
Правозащитник, советский диссидент, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что подозрение экс-президенту, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко является необоснованным и юридически ничтожным.
Как отмечает gazeta.ua, он проанализировал документ на предмет его соответствия законодательству Украины и ЕС, а также практике ЕСПЧ по подобным делам.
"Удивительно то, что 32-страничное подозрение о событиях 2014-2015 годов начинается с пространного рассказа о создании ООН в 1945 году. В подозрении уделяется три страницы текста учредительным документам ООН, которые не имеют никакого отношения к предмету уголовного производства. Последующие 13 страниц описывают историю роSSийской агрессии в Украине, цель и задачи "Л/ДНР", цитируется Конституция, нормативные акты, принятые в связи с вооруженной агрессией РоSSии. Более 50% текста в подозрении или не имеет никакого отношения к делу, или имеет опосредованное отношение, что уже вызывает сомнения в его обоснованности", - отмечает Захаров в своей статье "О ничтожности подозрения Порошенко".
"В подозрении, где 3 страницы посвящены уставным документам ООН и 13 страниц – истории роSSийской агрессии в Украине, целям и задачам "Л/ДНР", цитируются Конституция и нормативные акты, принятые в связи с вооруженной агрессией РоSSии, не посвящен ни один абзац обоснованию наличия прямого умысла на совершение государственной измены в действиях Порошенко", - отмечает Захаров.
Правозащитник отмечает: в подозрении не приведена никакая аргументация в пользу того, что целью Порошенко была государственная измена и содействие терроризму.
"Подозрение не может выглядеть обоснованно, когда "неизвестно" о большинстве деталей вроде бы совершенного преступления. Из-за такого количества неизвестного, это подозрение больше похоже на рассказ, чем на подозрение", - убежден директор ХПГ.
Захаров также отмечает, что дело против Порошенко имеет признаки политического преследования.
"Подводя итог, следствие, по нашему мнению, не обосновало подозрение на совершение государственной измены и содействие деятельности террористической организации, поскольку не привело никаких аргументов относительно наличия умысла Петра Порошенко на совершение этих действий", - резюмирует Захаров.