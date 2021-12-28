РоSSийский суд решил ликвидировать общество "Мемориал", занимающееся исследованием репрессий

Организацию обвинили в создании "лживого образа СССР".

Фото: twitter.com/hrc_memorial

Верховный суд РоSSии удовлетворил иск о ликвидации международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал".

Решение приняла во вторник, 28 декабря, судья Алла Назарова.

Суд постановил ликвидировать Международный Мемориал

— Memorial (@MemorialMoscow) December 28, 2021

Ликвидировать "Мемориал" потребовала роSSийская генеральная прокуратура. Она обвинила эту правозащитную организацию в систематическом нарушении требований о маркировке так называемым "иностранным агентом".

В ходе судебных прений представитель прокуратуры заявил, что "Мемориал" занимается искажением исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, и "создает лживый образ СССР как террористического государства".

Защита настаивала, что законных оснований для ликвидации международного "Мемориала" нет, а иск прокуратуры был политическим решением уничтожить организацию, занимающуюся исследованием политических репрессий и защитой прав человека.

Некоммерческая организация "Мемориал" была основана в 1992 году в Москве на основе одноименной московской общественной группы, возникшей в 1987 году и давшей начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным главой общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.

С 2016 года организация внесена в роSSийский регистр "иностранных агентов".

Главным направлением деятельности "Мемориала" первоначально было увековечение памяти жертв советских репрессий, впоследствии добавились другие историко-просветительские и правозащитные проекты.

Напомним, что накануне в РоSSии приговорили к 15 годам историка Юрия Дмитриева из "Мемориала", который раскопал массовые захоронения времен Большого террора в Сандармосе.

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