Кабмин уволил замминистра образования после скандала с помощницей во Львове

Кабинет министров уволил заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука, который на прошлой неделе попал в скандал из-за помощницы в откровенном наряде.

Об этом сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

По ее словам, замминистра уволился по собственному желанию.

24 декабря Гарбарук находился с визитом во Львове, посетил мэрию и пообщался с мэром Андреем Садовым. Через несколько дней его помощница Кристина Тышкун опубликовала в инстаграмме фотографию, судя по которой она также была на этой встрече с Садовым и при этом была одета в вечернее платье с глубоким декольте.

Фото: instagram.com/christina_tyshkun

Фотография мгновенно стала вирусной, а когда скандал начал набирать обороты, женщина закрыла аккаунт. Перед этим она пыталась объяснить свои наряды, которые диссонировали с деловым дрескодом официальной встречи, словами о том, что каждый одевается так, как ему удобно.

52-летний Гарбарук был назначен на должность замминистра в июле 2020 года. До этого он работал на разных должностях в Киевском национальном торгово-экономическом университете, в департаменте развития торговли Минэкономразвития и в частном секторе.