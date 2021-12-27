Порошенко пообещал вернуться в Украину в первой половине января

Экс-президент заявил, что не будет согласовывать график с Зеленским.

Депутат Верховной Рады, пятый президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуться из-за границы после Нового года. Об этом он сказал в записанном в Польше интервью "5 канала", которое покажут во вторник, 28 декабря.

"В первой половине января я точно, - согласно своему графику, который я не собираюсь согласовывать с Зеленским, - вернусь в Украину и дам ответы на все вопросы и по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", - заявил Порошенко.

Напомним, что 20 декабря Порошенко, когда он уехал за границу, сообщили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28). ч.1 ст.258-3 УК Украины).

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015-го Порошенко санкционировал закупку угля у подконтрольных "ЛНР" и "ДНР предприятий. В результате этих действий тогдашняя власть Украины перечислила не менее 205 млн гривень на оккупированные территории.

Фигурантами дела является бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Медведчука подозревают по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Кузяру – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.