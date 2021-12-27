Петиция против военного учета женщин за четыре дня собрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция к президенту Украины с требованием отменить военный учет женщин набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.

Об этом свидетельствуют данные сайта главы державы.

Петиция была обнародована 23 декабря и собрала необходимые подписи менее чем за четыре дня.

Автор петиции – бывший специалист одного из военных комиссариатов Харькова Яна Рашевченко. Она заявила, что решение, которое делает "почти всех женщин" военнообязанными, было принято без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений механизма реализации.

Напомним, что Министерство обороны Украины в октябре 2021 года расширило список специальностей и профессий, после получения которых женщины должны стать на военный учет военнообязанных. В документе говорится о медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и т.д.

Предусматривается, что женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года. Для этого они должны будут написать заявление в местный военкомат и принести перечень документов для регистрации на учет. Военкомат изучит документы, затем комиссия примет решение, ставить ли женщину на учет, и, если да, – направит ее на медкомиссию по месту регистрации. Брать на учет будут не всех, есть ограничения по возрасту (максимум – 60 лет) и состоянию здоровья.