Основатель роSSийского сайта "Спутник и погром" погиб в Москве

Просвирнин, поддерживавший войну против Украины, "выпал из окна".

Основатель роSSийского сайта "Спутник и погром" погиб в Москве
Фото: RT

В Москве в понедельник, 27 декабря, выпал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть основатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин.

Об этом сообщили его знакомые, в том числе политик Роман Юнеман, со ссылкой на супругу погибшего.

"Я с женой его говорил. К сожалению, все так. Он выпал из окна", - цитирует Юнемана издание "Подъем". По словам очевидцев, оно пишет, что сначала Просвирнин выбросил из окна нож и газовый баллончик, а потом выпрыгнул. До этого соседи слышали в квартире крики.

Просвирнину было 35 лет.

Основанный ним сайт поддерживал роSSийскую агрессию, но в 2018 году прекратил работу после претензий со стороны роSSийской генпрокуратуры.

В 2015 году к Просвирнину приходили с обыском по делу об экстремизме, которое касалось его статьи о "целях и задачах роSSийского национализма", в которой, в частности, предлагалось уничтожить Украину и создать "Русское национальное государство".

В 2016 году Просвирнин вместе с главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным создал организацию "Комитет 25 января", которая затем была переименована в "ОбщероSSийское национальное движение", но вскоре прекратила существование.

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