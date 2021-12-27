Из Конституции Беларуси планируют убрать безъядерный и нейтральный статус

Количество президентских сроков будет ограничено, но только со следующих выборов.

Из текста Конституции Беларуси планируют убрать безъядерный и нейтральный статус.

Об этом свидетельствует текст поправок, которые планируют вынести на референдум во второй половине февраля. Их опубликовали на сайте Александра Лукашенко в понедельник.

В действующей редакции основного закона Беларуси прописана цель сделать государство нейтральным, а его территорию – безъядерной зоной. Вместо этого в Конституции будет сказано, что Республика Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории против других государств".

Проект предусматривает частичное ограничение президентской власти. В частности, один человек не сможет занимать должность более двух сроков. Эти ограничения вступят в силу только "со дня вступления в должность новоизбранного президента".

Александр Лукашенко был президентом пять сроков подряд, а легитимность нынешнего шестого срока не признается Европейским Союзом, США , Великобританией, Украиной и рядом других государств.

В случае принятия изменений в Конституцию Лукашенко сможет избраться еще дважды, а затем получить неприкосновенность, поскольку человека, покинувшего пост президента, нельзя будет привлечь "к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий". И кроме того, за ним пожизненно резервируется место в верхней палате парламента.

В то же время для занятия должности президента предлагается установить более высокий возрастной ценз (40 лет вместо 35) и ценз оседлости (20 лет вместо 10).

Президентская каденция в Беларуси в случае принятия настоящей Конституции увеличится с четырех до пяти лет. Также увеличится срок полномочий парламента Беларуси.

Новый проект Конституции предусматривает создание нового Всебелорусского народного собрания, которое будет вправе отстранить президента от должности при определенных условиях.

Среди прочего в Конституции Беларуси хотят прописать брак как "союз женщины и мужчины", а одной из обязанностей гражданина установить "проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила категорически против принятия этих изменений.

"Режим пытается ограничить права людей, подсовывая документ, который разрабатывался втайне от народа. В нем Лукашенко пытается прописать себе иммунитет от уголовного преследования, полномочия лишать белорусов гражданства и назначить новое Политбюро в лице ВНЗ, которые никем не избираются. На «референдуме» о принятии этих правок от людей нужно только слепое повиновение, соучастие или как минимум – апатия и молчаливое согласие", - говорится в заявлении Тихановской.

Она призвала людей не молчать, а прийти на референдум и проголосовать против.

Напомним, что Лукашенко поручил подготовить проект новой Конституции после массовых протестов в 2020 году, связанных с подлогами на выборах президента.

По данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская – только 10%, однако этим цифрам в стране мало кто верит. Альтернативный подсчет голосов избирателей, проводимый с помощью специальной интернет-платформы, показал, что Тихановская выиграла выбори президента Белоруси в первом туре.