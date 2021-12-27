Оккупанты 9 раз нарушили тишину, ранен еще один украинский воин

Состояние военного – тяжелое.

Оккупанты 9 раз нарушили тишину, ранен еще один украинский воин
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала понедельника, 27 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутового русские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья – тяжелое.

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, в течение воскресенья, 26 декабря оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем. Враг ранил украинского воина, он в тяжелом состоянии.

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