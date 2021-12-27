Дуда ветировал закон о СМИ, который называют "беспрецедентной атакой" на свободные СМИ в Польше

Документ стал болезненным местом в отношениях с Вашингтоном, одним из ближайших союзников Варшавы.

Президент Польши Анджей Дуда ветировал закон о СМИ , который называют завуалированной попыткой давления на новостной канал, критикующий правительство.

Об этом пишет Радио Свобода.

Речь идет о новостном канале TVN24, принадлежащем американской медиакомпании Discovery Inc.

Закон предусматривает ужесточение правил в вопросе иностранной собственности для СМИ в Польше . Нормативно-правовой акт "стал болезненным местом в отношениях с Вашингтоном, одним из ближайших союзников Варшавы".

Дуда заявил, что разделяет беспокойство некоторых соотечественников и споров в этом вопросе не требуется. Документ был направлен в польский парламент для повторного рассмотрения.