Дуда ветировал закон о СМИ, который называют "беспрецедентной атакой" на свободные СМИ в Польше
Документ стал болезненным местом в отношениях с Вашингтоном, одним из ближайших союзников Варшавы.
Президент Польши Анджей Дуда ветировал закон о СМИ, который называют завуалированной попыткой давления на новостной канал, критикующий правительство.
Об этом пишет Радио Свобода.
Речь идет о новостном канале TVN24, принадлежащем американской медиакомпании Discovery Inc.
Закон предусматривает ужесточение правил в вопросе иностранной собственности для СМИ в Польше. Нормативно-правовой акт "стал болезненным местом в отношениях с Вашингтоном, одним из ближайших союзников Варшавы".
Дуда заявил, что разделяет беспокойство некоторых соотечественников и споров в этом вопросе не требуется. Документ был направлен в польский парламент для повторного рассмотрения.
"Правление TVN Grupa Discovery назвало голосование польских законодателей "беспрецедентной атакой" на свободные СМИ в Польше, тогда как материнская компания Discovery сказала, что закон "должен насторожить любое предпринимательство, инвестирующее в Польшу", - говорится в сообщении.