Кадыров готов присоединить Украину к РоSSии: это наша территория

Чеченский лидер "сам "давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение".

Кадыров готов присоединить Украину к РоSSии: это наша территория
Фото: Global Look Press

Если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироSSийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к РоSSии.

Об этом заявил чеченский лидер Рамзан Кадиров, пишет ria.ru.

“Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение”, – сказал он на пресс-конференции в Грозном.

Он также заявил, что сам "давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение".

"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно бы забрал, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не разрешают принимать такие решения”, – сказал Кадыров.

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть в Украине свои военные базы и таким образом диктовать условия РоSSии. Глава Чечни выразил уверенность, что роSSийский лидер не позволит таким планам осуществиться.

Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа – самое важное".

Напомним, в декабре 2020 года Управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело санкции в отношении главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова и связанных с ним физических и юридических лиц.

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