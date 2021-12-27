Чеченский лидер "сам "давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение".

Если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироSSийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к РоSSии.

Об этом заявил чеченский лидер Рамзан Кадиров, пишет ria.ru.

“Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение”, – сказал он на пресс-конференции в Грозном.

Он также заявил, что сам "давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение".

"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно бы забрал, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не разрешают принимать такие решения”, – сказал Кадыров.

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть в Украине свои военные базы и таким образом диктовать условия РоSSии. Глава Чечни выразил уверенность, что роSSийский лидер не позволит таким планам осуществиться.

Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа – самое важное".