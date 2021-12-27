Вятрович призвал международное сообщество бороться за историка Дмитриева

"15 лет лишения свободы для 65-летнего правозащитника – это, по сути, смертный приговор".

Народный депутат Владимир Вятрович призвал украинцев побуждать международное сообщество к борьбе за освобождение преследуемого в РоSSии историка Юрия Дмитриева, приговоренного к 15 годам в колонии строгого режима.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Он отметил, что благодаря усилиям Юрия Дмитриева, Украина узнала о том, как погибли гении нашего расстрелянного возрождения.

Вятрович добавил, что 15 лет лишения свободы для 65-летнего правозащитника это, в сущности, смертный приговор.

“Обвиняя Дмитриева в вымышленных преступлениях, роSSийские власти на самом деле наказывают его за исследование и публикацию фактов о преступлениях большевизма. Путинский режим все больше напоминает сталинский», – сказал нардеп.

Напомним, Петрозаводской городской суд признал историка Юрия Дмитриева виновным в "изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия".

Адвокат обжалует приговор в законном порядке, то есть в течение 10 дней.

В начале декабря прокуратура Карелии требовала приговорить Дмитриева к 15 годам, то есть добавить два года к предыдущему приговору Верховного суда Карелии по обвинению "в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки".

29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии при повторном рассмотрении дела историка приговорил его к 13 годам строгого режима "за сексуальное насилие над несовершеннолетним".

Дмитриев был задержан в декабре 2016 года из-за анонимного обращения к правоохранителям. Следователи заявили, что 62-летний историк с 2008 по 2015 год якобы фотографировал обнаженной свою 11-летнюю приемную дочь.

Историк вины не признал. По его словам, фотографировал он ребенка для мониторинга его здоровья и отчетности перед органами опеки.