Кличко созвал совещание по безопасности столицы, чтобы подготовить четкий план действий

На совещании обсудили действия городских служб при разных вариантах развития ситуации и координации всех структур.

Лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями председателя КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы. Об этом сообщает сайт КГГА.

На совещании обсудили действия городских служб при различных вариантах развития ситуации и координации всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности.

«Заявления и угрозы РоSSии, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», – подчеркнул Кличко.

Лидер УДАРа отметил, что от безопасности в столице во многом зависит и стабильная ситуация в стране. Он подчеркнул необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве – более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.