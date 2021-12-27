Преследуемому в РоSSии историку Дмитриеву назначили 15 лет в колонии строгого режима

Его признали виновным в "изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия".

Петрозаводской городской суд признал историка Юрия Дмитриева виновным в "изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия".

Об этом пишет "Интерфакс".

"Путем суммирования наказаний назначить Дмитриеву приговор – 15 лет в колонии строгого режима", - сказала судья.

Таким образом, Дмитриева признали виновным по всем инкриминируемым статьям.

Адвокат обжалует приговор в законном порядке, то есть в течение 10 дней.

В начале декабря прокуратура Карелии требовала осудить Дмитриева на 15 лет, то есть прибавить два года к предыдущему приговору Верховного суда Карелии по обвинению "в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки".

29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии при повторном рассмотрении дел историка приговорил его к 13 годам за сексуальное насилие над несовершеннолетней".

В марте 2021 года юристы правозащитного общества "Международный мемориал" направили жалобу на приговор историку в ЕСПЧ . Они считают, что по его делу нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение к частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений по правам).

Напомним, Дмитриев был задержан в декабре 2016 года из-за анонимного обращения к правоохранителям. Следователи заявили, что 62-летний историк с 2008 по 2015 год якобы фотографировал обнаженной свою 11-летнюю приемную дочь.

В правозащитной организации "Мемориал" объясняют, что фото не обрабатывались и не распечатывались, никому их не показывали и не распространяли в интернете. Ни на одном снимке нет других людей, предметов, имитации какого-либо действия. Самого Дмитриева в кадрах нет.

Историк вины не признал. По его словам, фотографировал он ребенка для мониторинга его здоровья и отчетности перед органами опеки.

В начале 2018 года историка отпустили из СИЗО , а в апреле оправдали по обвинению в изготовлении порнографии и ненасильственных развратных действиях. В июне следствие против Дмитриева возобновили. Тогда допросили бывшую приемную дочь ученого, которую он взял из детского дома в 2008 году, когда ей было три года.

Девушка вроде бы рассказала, что отец помогал ей купаться, смотрел, нет ли на теле ударов, проверял ее одежду. Следователь квалифицировал это как "действия сексуального характера".

27 июня 2018 Дмитриева уже задержали из-за якобы насильственных действий сексуального характера в отношении лица до 14 лет.

Дмитриев с 1990-х годов исследовал репрессии в Карелии, в том числе разыскивал места расстрелов и захоронений. Самая большая его находка – Сандармох, урочище, где расстреляли 9 тыс. заключенных.

После вынесения оправдательного приговора Дмитриев получил премию Московской Хельсинкской группы за вклад в защиту прав человека и стал финалистом премии Бориса Немцова. Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты, писатели и музыканты.