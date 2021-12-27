Шуляк о МФО "Разумная политика": они работают с нашими представителями в регионах

Надо сначала сдать депутатские мандаты и только потом создавать новые политические бренды, заявила глава "Слуги народа".

Членам фракции “Слуга народа” в парламенте, решившим войти в состав межфракционного объединения "Разумная политика", нужно сначала сдать депутатские мандаты и только после этого участвовать в создании новых политических брендов.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

“Надеюсь, что все желающие уже перешли. В то же время, хочу обратиться к коллегам, которые тоже намерены (присоединиться к МФО «Разумная политика», – ред.): сдавайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не «выезжайте» на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента”, – заявила Шуляк.

Она также отметила, что "Разумная политика" заметно влияет на деятельность партии "Слуга народа" и настроения внутри политсилы.

“Например, проводятся ли переговоры членов МФО "Разумная политика" с другими представителями нашей политической силы в парламенте? Да, проводятся. Приезжают ли представители МФО "Разумная политика" в регионы и работают ли с представителями наших областных организаций? Работают. То есть это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми", – пояснила политик.

Кроме того, по ее словам, возможность лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова мандата "теоретически остается, но это юридически достаточно сложное решение".

“Поэтому мы считаем, что лучшее решение для Дмитрия Александровича как ответственного политика, которым он себя называет – это самому сдать мандат. Это вопрос политической культуры, но, разумеется, Разумков этого делать не собирается”, – добавила Шуляк.

Напомним, после отзыва с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова он создал собственное межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошли парламентарии преимущественно из фракции "Слуга народа".

Шуляк со своей стороны заявила, что партия будет инициировать отзыв депутатов местных советов, "которые не смотрят с нами в одну сторону".