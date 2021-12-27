Оккупанты стреляли возле Травневого

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Оккупанты стреляли возле Травневого
Фото: pravda.com.ua

В течение субботы, 25 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Травневого Донецкой области враг вел огонь из ПТРК.

По состоянию на утро воскресенья, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Южном военном округе РоSSии заявили о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях, в частности, в оккупированном Крыму и Ростовской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что серьезного риска неминуемого вторжения РоSSии на территорию Украины сейчас нет. В то же время он заявил, что "Путин хочет уничтожить" Украину.

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