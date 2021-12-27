Оккупанты ранили украинского воина возле Нью-Йорка на Донбассе

Враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов.

Оккупанты ранили украинского воина возле Нью-Йорка на Донбассе
Фото: pravda.com.ua

По состоянию на утро понедельника, 27 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты один раз нарушили режим тишины.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Защитник находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – тяжелое.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение воскресенья, 26 декабря, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем.

Враг ранил украинского воина, он в тяжелом состоянии.

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