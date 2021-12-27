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2021-12-27
Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем покупает теперь, - Порошенко
Деньги на закупку газа были предусмотрены.
Фото: eurosolidarity.org
Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь.
Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.
"Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого ворования", ни на коррупцию на закупки медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена", – сказал Петр Порошенко.