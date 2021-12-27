На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского воина
Враг сегодня пять раз нарушил режим тишины.
С начала воскресенья, 26 декабря, на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
У Талаковки враг задействовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрелы ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – тяжелое.
“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.
Напомним, в течение субботы, 25 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Майского, что на Донетчине, враг вел огонь из ПТРК.