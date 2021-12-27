На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского воина

Враг сегодня пять раз нарушил режим тишины.

С начала воскресенья, 26 декабря, на Донбассе оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

У Талаковки враг задействовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрелы ВОГ-17.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – тяжелое.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 25 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Майского, что на Донетчине, враг вел огонь из ПТРК.