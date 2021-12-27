В Бердянске подрались два депутата городского и районного советов

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

В Бердянске подрались два депутата городского и районного советов
Фото: nikvesti.com

Между двумя депутатами Бердянского городского и районного советов возник конфликт на дороге, один из них получил телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров города Бердянск между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после конфликта потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее в этом месяце национальная полиция сообщила о подозрении помощнику народного депутата за драку, произошедшую 26 ноября на сессии Селидовского городского совета.

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