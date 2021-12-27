В Беларуси расклеили листовки против оккупации и интеграции с РФ

Таким образом, неизвестные активисты выразили возмущение интеграцией Беларуси в РоSSию.

Фото: Радио Свобода

В Минске и Барановичах появились открытки с антироSSийскими лозунгами , в частности "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с РФ ", "Лукашенко, не втягивай страну в войну".

Об этом сообщает Радио Свобода.

В столице Беларуси изображения замечены в центре города, на проспекте Победителей, в частности у Дворца спорта.

В Барановичах – на площади и улице Ленина. А на улице Советской на здании ЗАГСа появилось карикатурное изображение Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Также возле местного кинотеатра "Звезда" неизвестные активисты демонстративно сожгли их общую фотографию.

Таким образом, они выразили возмущение интеграцией Беларуси в РоSSию, а также показали отношение к визиту Александра Лукашенко в РоSSию, запланированного на 29 декабря.

Напомним, 23 декабря Министерство внутренних дел Беларуси объявило издание "Радио Свобода" экстремистским формированием. Речь идет о сайте, YouTube-канале, Telegram-канале "Радио Свобода" и его странице в соцсетях.

В тот же день в Минске задержан журналист белорусской службы Радио Свобода Олег Груздилович. Силовики в масках пришли к нему домой и выломали дверь.