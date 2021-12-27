РоSSия использует Азовское море как театр военных действий, – Кулеба
Министр признал, что "с точки зрения безопасности, в Азовском море доминирует РоSSия".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия использует Азовское море как театр военных действий.
Об этом он сказал в комментарии The Washington Post.
Министр признал, что "с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует РоSSия".
"И в случае войны это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на Азовском побережье", – отметил Кулеба.
"В нынешних обстоятельствах, конечно, РоSSия диктует ситуацию на Азове и в основном использует его как театр военных действий", - добавил глава МИД.
Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что регион Азовского моря с точки зрения вероятного вторжения РоSSии является "очень трудным местом" для Украины.
Напомним, 10 декабря Военно-Морские силы ВСУ сообщили, что РоSSийская Федерация перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству. Действия агрессора демонстрируют попытки РоSSии превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".
Перед этим, 9 декабря, ФСБ РоSSии сообщила о движении корабля ВМС Украины "Донбасс" в Керченский пролив.
Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным "информационным вбросом" россиян с целью провокации.