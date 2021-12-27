РоSSия использует Азовское море как театр военных действий, – Кулеба

Министр признал, что "с точки зрения безопасности, в Азовском море доминирует РоSSия".

РоSSия использует Азовское море как театр военных действий, – Кулеба
Фото: Предоставлено БФ "Вернись живым"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия использует Азовское море как театр военных действий.

Об этом он сказал в комментарии The Washington Post.

Министр признал, что "с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует РоSSия".

"И в случае войны это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на Азовском побережье", – отметил Кулеба.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, РоSSия диктует ситуацию на Азове и в основном использует его как театр военных действий", - добавил глава МИД.

Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что регион Азовского моря с точки зрения вероятного вторжения РоSSии является "очень трудным местом" для Украины.

Напомним, 10 декабря Военно-Морские силы ВСУ сообщили, что РоSSийская Федерация перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству. Действия агрессора демонстрируют попытки РоSSии превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".

Перед этим, 9 декабря, ФСБ РоSSии сообщила о движении корабля ВМС Украины "Донбасс" в Керченский пролив.

Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным "информационным вбросом" россиян с целью провокации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия заявила, что уведет часть военных из Крыма и от украинской границыРоSSия заявила, что уведет часть военных из Крыма и от украинской границы
Германия и РоSSия обсудят ситуацию вокруг Украины, - СМИГермания и РоSSия обсудят ситуацию вокруг Украины, - СМИ
МИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в УкраинеМИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в Украине
Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSииКулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSии
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
На Донбассе в 2021 году погибли 65 украинских военных, 263 ранены, - ГенштабНа Донбассе в 2021 году погибли 65 украинских военных, 263 ранены, - Генштаб
РоSSия начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму и на КубаниРоSSия начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму и на Кубани
РоSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшиеРоSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие
Двое военных подорвались на взрывном устройстве в зоне ООСДвое военных подорвались на взрывном устройстве в зоне ООС
РоSSия не может диктовать странам НАТО, что им делать – министр обороны ФРГРоSSия не может диктовать странам НАТО, что им делать – министр обороны ФРГ
Последние новости
Подгружаем последние новости