РоSSия использует Азовское море как театр военных действий, – Кулеба

Министр признал, что "с точки зрения безопасности, в Азовском море доминирует РоSSия".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия использует Азовское море как театр военных действий.

Об этом он сказал в комментарии The Washington Post.

Министр признал, что "с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует РоSSия".

"И в случае войны это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на Азовском побережье", – отметил Кулеба.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, РоSSия диктует ситуацию на Азове и в основном использует его как театр военных действий", - добавил глава МИД .

Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что регион Азовского моря с точки зрения вероятного вторжения РоSSии является "очень трудным местом" для Украины.

Напомним, 10 декабря Военно-Морские силы ВСУ сообщили, что РоSSийская Федерация перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству. Действия агрессора демонстрируют попытки РоSSии превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".

Перед этим, 9 декабря, ФСБ РоSSии сообщила о движении корабля ВМС Украины "Донбасс" в Керченский пролив.

Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным "информационным вбросом" россиян с целью провокации.