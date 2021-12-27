"Талибан" запретил водителям возить женщин на длинные дистанции без мужчин-опекунов

Водители также не могут брать женщин-пассажиров без хиджабов.

"Талибан" запретил водителям возить женщин на длинные дистанции без мужчин-опекунов
Фото: ЕРА/UPG

"Религиозная полиция" Талибана в Афганистане приказала всем водителям воздерживаться от прослушивания музыки в своих машинах.

Об этом пишет dpa-international.com со ссылкой на "министерство содействия добродетели и предотвращения пороков" талибов.

Водители также не могут брать женщин-пассажиров, которые не соблюдают исламский дресс-код и не носят хиджаб.

Среди других запретов – водителей призывают не подвозить женщин-пассажирок, которые хотят проехать более 72 километров и не имеют мужчины-опекуна.

Кроме того, водителям предписывают делать перерывы для молитвы и рекомендуют отращивать бороды.

Преподаватель афганского университета Харун Рахими раскритиковал новую директиву талибов.

По его словам, это значит, что таксисты фактически смогут "контролировать тела женщин и их мобильность". Это создаст возможности для преследований и сделает общественные места опасными для женщин.

Напомним, за последние 20 лет афганские женщины добились возвращения ряда основных прав, но сейчас их достижения оказались под угрозой. Лидеры "Талибана" обещали подстраиваться к переменам в Афганистане, однако действия талибов все больше не отвечают обещаниям.

Осенью стало известно, что женщины в Афганистане смогут продолжить обучение в университетах, в частности в аспирантуре, но классы будут разделять по признаку пола и обязательной будет исламская одежда.

Также талибы закрыли министерство по делам женщин и заменили его министерством добродетели, когда-то придерживавшимся строгих религиозных доктрин.

В сентябре назначенный талибами мэр Кабула Хамдулла Номани отдал приказ женщинам, работающим в муниципалитете столицы Афганистана, не выходить на работу. Исключения возможны только при условии, что их работу не могут выполнять мужчины.

В ноябре власти "Талибана" запретили женщинам появляться в телевизионных шоу-драмах.



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