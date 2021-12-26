Дело Порошенко ничем не закончится, – Чалый

Подозрение Порошенко – это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить.

Делом против пятого президента Украины Петра Порошенко украинцев отвлекают от многих вопросов.

Об этом экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил в эфире Украина 24, пишет Цензор.НЕТ.

Чалый напомнил, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обязался завершить судебную реформу.

"Вместо этого нам показывают дело, которое ничем не закончится", - подчеркнул экс-посол.

По его словам, такие дела уже были, например, против Виктора Януковича: оно длилось долго и фактически ни к чему не привело.

“Я считаю, что это требование Путина. Подозрение Порошенко – это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить. Для Путина Порошенко – враг номер один”, – заявил Чалый.

Напомним, 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн. По сообщению СМИ , Печерский суд якобы дал разрешение на задержание политика.

Однако адвокаты Порошенко пока не подтвердили подписание ему ходатайства об аресте.

Подозрение Петру Порошенко в "угольном деле" было подписано в этот понедельник. Лично в руки он его не получил, потому что находился в Польше .

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности, среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

Как известно, Порошенко сейчас не в Украине, он обещал вернуться в январе.