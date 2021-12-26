Ряд процедур взятия на военный учет хотят проводить онлайн, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ также успокоил украинок: речь не идет об обязательной мобилизации женщин.

Ряд процедур взятия на военный учет хотят проводить онлайн, – Залужный
Валерий Залужный
Фото: Википедия

Изменения к порядку военного учета украинок не означают призыв или обязательную мобилизацию женщин в армию.

На этом акцентировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ”, – написал он в соцсети Facebook.

Залужный отметил, что готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально больше процедур.

“Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом”, – добавил он.

По его словам, в следующем году все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы "для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным".

"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собрания (обучения) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут выбывать исключительно по желанию", - добавил главнокомандующий ВСУ.

В-третьих, со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал”, – сказал Залужный.

Он добавил, что это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занятии должности по своей специальности.

Напомним, 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о расширенном перечне специальностей, которые должны встать на военный учет. Он содержит 35 профессиональных направлений.

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения относительно введенных изменений.

Порядок действий по взятию женщин на военный учет должны разработать до конца следующей недели. Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайтах военкоматов или Министерства обороны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNNСША имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Минобороны может сократить список профессий с обязательным военным учетом для женщинМинобороны может сократить список профессий с обязательным военным учетом для женщин
ВСУ будут четко соблюдать условия режима прекращения огня, - ЗалужныйВСУ будут четко соблюдать условия режима прекращения огня, - Залужный
В Минобороны объяснили, как женщины будут вставать на военный учетВ Минобороны объяснили, как женщины будут вставать на военный учет
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Алгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового годаАлгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового года
Дело МН17: обвинение заявило, что подсудимые хотели сбить украинский военный самолетДело МН17: обвинение заявило, что подсудимые хотели сбить украинский военный самолет
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе ранен военный ВСУНа Донбассе ранен военный ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости