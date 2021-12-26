Ряд процедур взятия на военный учет хотят проводить онлайн, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ также успокоил украинок: речь не идет об обязательной мобилизации женщин.

Изменения к порядку военного учета украинок не означают призыв или обязательную мобилизацию женщин в армию.

На этом акцентировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ”, – написал он в соцсети Facebook.

Залужный отметил, что готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально больше процедур.

“Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом”, – добавил он.

По его словам, в следующем году все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы "для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным".

"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собрания (обучения) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут выбывать исключительно по желанию", - добавил главнокомандующий ВСУ.

В-третьих, со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал”, – сказал Залужный.

Он добавил, что это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занятии должности по своей специальности.

Напомним, 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о расширенном перечне специальностей, которые должны встать на военный учет. Он содержит 35 профессиональных направлений.

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснения относительно введенных изменений.

Порядок действий по взятию женщин на военный учет должны разработать до конца следующей недели. Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайтах военкоматов или Министерства обороны.