В Минобороны объяснили, при каких обстоятельствах будут призывать женщин на военную службу

В ведомстве рассказали о нюансах в изменениях в порядке военного учета женщин.

Министерство обороны Украины обнародовало разъяснение по поводу изменений в военному учете женщин.

В ведомстве отметили, что 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о расширенном перечне специальностей, которые должны встать на военный учет. Он содержит 35 профессиональных направлений.

Предыдущее постановление Кабинета Министров от 1994 года, утверждавшее перечень специальностей, устарело. В нем содержались специальности, которые давно юридически не существуют в Украине, отметили в Минобороны.

Женщины состояли на военном учете и раньше, но это касалось ограниченного круга профессий, таких как врачи, женщины-военнослужащие запаса.

Будут ли призывать на военную службу женщин?

В оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие на военный учет – это не призыв на службу. На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 года может возникнуть необходимость встать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства. В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем”, – говорится в разъяснении.

Затем за уклонение от военного учета, как и для мужчин, предусмотрены штрафы.

При каких обстоятельствах будут призывать женщин на военную службу?

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Как встать на военный учет, где, в какой срок?

Военному учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность, определенную приказом, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Встать на военный учет следует до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.

Военно-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке – опытом работы и КВЭД физического лица-предпринимателя. Окончательная принадлежность к военно-учетной специальности определяется в территориальном центре комплектования.

“Процесс постановки на военный учет подобен тому, который проходят мужчины. Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и военно-учетный”, – говорится в сообщении.

Как действуют эти нормы при смене профессии, беременности, воспитании несовершеннолетних детей?

При смене профессии необходимо будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что позволит лучше отслеживать имеющиеся человеческие ресурсы.

Беременные женщины и с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на военном учете, подытожили в МОУ.

Напомним, порядок действий по взятию женщин на военный учет должны разработать до конца следующей недели. Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайтах военкоматов или Министерства обороны.