Умер всемирно известный борец против апартеида Десмонд Туту

Лауреат "нобелевки" за мир яростно отстаивал права и достоинство человека.

Скончался всемирно известный противник политики апартеида, 90-летний активист, лауреат Нобелевской премии и архиепископ Десмонд Туту.

Об этом пишет EWN.co.za со ссылкой на президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу.

Мужчина в течение 20 лет боролся с раком простаты.

Десмонд Туту был яростным борцом за права и достоинство человека.

Нельсон Мандела описал его как человека, "иногда резкого, часто нежного, никогда не робкого и редко без юмора", добавив, что "голос Десмонда Туту всегда будет голосом безмолвных". Он открыто боролся с угнетением, расизмом, бедностью и гомофобией.

В 1984 году Туту получил Нобелевскую премию мира за свои усилия в борьбе с политикой апартеида в стране. Именно это сделало его всемирно известным.

Фото: ЕРА/UPG США Барака Обамы Президентскую медаль Свободы Десмонд Туту получил от экс-главыБарака Обамы Президентскую медаль Свободы

В 1986 году активист стал первым чернокожим, возглавившим англиканскую церковь на юге Африки, используя свое положение для борьбы за мир и справедливость.

У Туту остались жена, четверо детей и семь внуков.

Апартеид – официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения, которую на протяжении 1948-1991 годов проводила власть Южно-Африканской Республики против местного чернокожего населения и переселенцев из Азии.