В Днепре мужчина заявил, что дистанционно подорвет Верховную Раду

В Днепре полицейские задержали мужчину за неправдивое сообщение о минировании административного здания Верховной Рады Украины.

Об этом сообщили в областной полиции.

“49-летний мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно”, – говорится в сообщении.

Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около 14.00.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Нарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в субботу, 25 декабря, в Киеве из-за сообщения о минировании вечером временно перекрыли мост имени Патона. Информация о заминировании моста поступила в полицию Киева около 17 часов.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов. Однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено, и около 18:45 полиция сообщила, что движение по мосту возобновили.