В Днепре мужчина заявил, что дистанционно подорвет Верховную Раду

Злоумышленника задержали.

В Днепре мужчина заявил, что дистанционно подорвет Верховную Раду
Фото: dyvys.info

В Днепре полицейские задержали мужчину за неправдивое сообщение о минировании административного здания Верховной Рады Украины.

Об этом сообщили в областной полиции.

“49-летний мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно”, – говорится в сообщении.

Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около 14.00.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Нарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в субботу, 25 декабря, в Киеве из-за сообщения о минировании вечером временно перекрыли мост имени Патона. Информация о заминировании моста поступила в полицию Киева около 17 часов.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов. Однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено, и около 18:45 полиция сообщила, что движение по мосту возобновили.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNNСША имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия заявила, что уведет часть военных из Крыма и от украинской границыРоSSия заявила, что уведет часть военных из Крыма и от украинской границы
Кулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSииКулеба заявил о желании Украины присоединиться к консультациям о "гарантиях безопасности" РоSSии
Нардеп Шевченко заявил об открытии против него дела по статье о государственной измене (дополнено)Нардеп Шевченко заявил об открытии против него дела по статье о государственной измене (дополнено)
Турция заявила о старте производства собственной вакцины от COVIDТурция заявила о старте производства собственной вакцины от COVID
В Днепре СБУ разоблачила "президента Украины", который уже сформировал "теневое правительство"В Днепре СБУ разоблачила "президента Украины", который уже сформировал "теневое правительство"
ЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" ДонбассуЛаВРУН фюрера РФ заявил, что США согласны с необходимостью предоставить "особый статус" Донбассу
В Раду сейчас проходят восемь партий включительно с политсилами Гройсмана и Смешко, - "Рейтинг"В Раду сейчас проходят восемь партий включительно с политсилами Гройсмана и Смешко, - "Рейтинг"
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным в любом форматеЗеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным в любом формате
Арахамия считает, что Порошенко в случае доказательства вины нужно "запретить заходить в Верховную Раду"Арахамия считает, что Порошенко в случае доказательства вины нужно "запретить заходить в Верховную Раду"
В Раду сейчас проходят шесть партий, - соцопрос КМИСВ Раду сейчас проходят шесть партий, - соцопрос КМИС
Последние новости
Подгружаем последние новости