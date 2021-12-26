Талибы ликвидировали в Афганистане национальные избирательные комиссии и два министерства

Роспуск будет иметь огромные последствия, заявил экс-председатель одной из комиссий.

В Афганистане радикальное исламистское движение “Талибан” распустило Независимую избирательную комиссию и Независимую комиссию по избирательным жалобам.

Об этом заявил спикер правительства исламистов Билал Карими, пишет Немецкая волна с ссылкой на AFP.

“Потребности в том, чтобы эти комиссии существовали и действовали, нет. Если мы когда-нибудь ощутим потребность, Исламский эмират возродит эти комиссии”, – отметил он.

Независимая избирательная комиссия, созданная в 2006 году, занималась администрированием и надзором за всеми видами выборов в стране, в том числе президентскими. Бывший глава комиссии Аурангзеб (как часть афганцев, мужчина имеет только одно имя) заявил, что роспуск будет иметь огромные последствия. “Проблемы Афганистана никогда не будут решены, поскольку не будет выборов”, – заметил экс-председатель комиссии.

Отметим, перед захватом власти Талибаном представители экстремистских группировок убили несколько чиновников избирательной комиссии.

Талибан на этой неделе распустил также и два правительственных департамента: "министерство мира" и "министерство парламентских дел".

Напомним, ранее талибы ликвидировали “министерство по делам женщин”, заменив его на "министерство содействия добродетели и предотвращения пороков". Во время предыдущего пребывания талибов у власти в 90-х годах в Афганистане это ведомство было чем-то вроде "полиции морали".