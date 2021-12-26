В "красной" зоне карантина остаются две области

"Оранжевым" не является ни один регион.

По состоянию на субботу, 25 декабря, в “красной” зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса остается только две области.

я только две области.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Это Волынская и Запорожская области. В то же время эпидемические показатели у них уже стабилизировались.

"Оранжевым" не является ни один регион.

В "желтой" зоне находятся Киев и Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области..

Напомним, 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

С 15 декабря из "красной" зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области.