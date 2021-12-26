В "красной" зоне карантина остаются две области

"Оранжевым" не является ни один регион.

В "красной" зоне карантина остаются две области
Фото: kharkivoda.gov.ua

По состоянию на субботу, 25 декабря, в “красной” зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса остается только две области.

я только две области.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Это Волынская и Запорожская области. В то же время эпидемические показатели у них уже стабилизировались.

"Оранжевым" не является ни один регион.

В "желтой" зоне находятся Киев и Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области..

Напомним, 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

С 15 декабря из "красной" зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNNСША имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
Блок рекламы


Похожие новости
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
В Николаевской области переименовали последнюю в области улицу ТерешковойВ Николаевской области переименовали последнюю в области улицу Терешковой
Полиция раскрыла покушение на судью из Ивано-Франковской областиПолиция раскрыла покушение на судью из Ивано-Франковской области
Двое военных подорвались на взрывном устройстве в зоне ООСДвое военных подорвались на взрывном устройстве в зоне ООС
В "красной" зоне карантина находятся 8 областей УкраиныВ "красной" зоне карантина находятся 8 областей Украины
В селе Винницкой области отказываются переименовывать улицу ТерешковойВ селе Винницкой области отказываются переименовывать улицу Терешковой
Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области выйдут из "красной" зоныКиевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области выйдут из "красной" зоны
Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороныУкраина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны
Винницкая и Хмельницкая области следующими выйдут из "красной" зоныВинницкая и Хмельницкая области следующими выйдут из "красной" зоны
В "красной" зоне находятся 10 областей, Закарпатье стало "оранжевым"В "красной" зоне находятся 10 областей, Закарпатье стало "оранжевым"
Последние новости
Подгружаем последние новости