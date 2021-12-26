В роSSийских оккупационных войсках вышла из строя часть военной техники

Техника сломалась, в частности, из-за понижения температуры.

В роSSийских оккупационных войсках вышла из строя часть военной техники
Фото: ЕРА/UPG

У части роSSийских оккупационных войск вышла из строя военная техника.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Техника сломалась из-за понижения температуры и низкого качества топлива.

"В связи со снижением температуры и низким качеством горючего значительная часть военной техники в соединенных и воинских частях 1 и 2 Армейских Корпусов роSSийских оккупационных войск вышла из строя", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению боевого состояния техники.

Напомним, с начала субботы, 25 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В Южном военном округе РоSSии заявили о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях, в том числе в оккупированном Крыму и в Ростовской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что серьезного риска неизбежного вторжения РоSSии на территорию Украины пока нет. В то же время он заявил, что "Путин хочет уничтожить" Украину.

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